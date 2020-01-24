صورة نجم الهلال تُثير الجدل حول انتقاله للنصر

المواطن - محمد سمعه

تسببت صورة نشرها اللاعب حمد العبدان، لاعب نادي الهلال لفئة الشباب، عبر حسابه في “الإنستجرام”، في إثارة الجدل حول إمكانية رحيله لنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

وخلال Story الإنستجرام الخاص باللاعب حمد العبدان نشر لاعب شباب الهلال صورة بعنوان “الحمد لله في جميع الأحوال” وبجانبها قلب أصفر مما جعل البعض يعتقد أنه قريب من الانضمام لنادي النصر.

وقدم حمد العبدان أداءً مميزًا مع فريق شباب الهلال؛ مما جعل تقارير إعلامية تقول بأنه قريب من النصر.

وانتشرت صورة مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعب حمد العبدان وهو يتحدث مع أحد مشجعي الهلال في رسائل المحادثة الخاصة بالإنستجرام، مؤكدًا أنه لا يرغب في مغادرة الفريق الهلالي.

جدير بالذكر أن العديد من الجماهير الهلالية المُتابعة للاعب حمد العبدان عبر “الإنستجرام” تُشيد به وترى أنه سيكون نجمًا من نجوم الفريق الهلالي الأول في المستقبل.

من ناحية أخرى يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الأول في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطة عن نادي النصر الذي يخوض حاليًّا مباراة الاتفاق بالجولة الـ15 من بطولة الدوري.

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