صور.. آخر تجهيزات رالي داكار السعودية 2020

المواطن - مروة نبيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن مواصلة التحضيرات لاستضافة منافسات سباق رالي داكار السعودية 2020.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا آخر التجهيزات، وعلق قائلًا: “فرق عمل رالي داكار السعودية 2020 تواصل تحضيراتها للسباق العالمي الذي سينطلق في 5 يناير”.

رالي داكار السعودية 2020

ونجحت المملكة العربية السعودية في الحصول على حقوق استضافة منافسات رالي داكار 2020، ليُقام سباق السيارات الشهير للمرة الأولى في آسيا والشرق الأوسط.

ويبلغ طول رالي داكار السعودية 2020 نحو 7800 كلم، وسيكون الانطلاق من جدة بمسافة 752 كلم، والختام في القدية، الوجهة المتخصصة في الترفيه والثقافة والرياضة، والتي ستشهد تتويج الفائز بالسباق.

ويضم رالي داكار السعودية 2020، 3 فئات مختلفة، وهي؛ سيارات، دراجات نارية وشاحنات، ويواجه المتسابقون مختلف الأراضي الوعرة “كثبان رملية، أراضي طينية وجبالاً صخرية”.

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