قد تتسبب في نقل العدوى

صور.. أسرّة تالفة وممزقة بمستشفى أحد رفيدة

2020/01/31
الساعة 7:01 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - أحد رفيدة

شكا عدد من المراجعين والمرضى بمستشفى أحد رفيدة من وجود أسرّة ممزقة وتالفة داخل المستشفى.

وأظهرت مجموعة من الصور عددًا من الأسرّة التالفة والممزقة بمستشفى أحد رفيدة العام والتي قد تشكل كارثة صحية وقد تتسبب في نقل العدوى بين المرضى الذين يتم تنويمهم على هذه الأسرّة التالفة والممزقة.

وناشد المراجعون والمرضى عبر “المواطن” من الجهات المعنية ومن وزارة الصحة دعم المستشفى بأسرّة ومستلزمات حديثة لخدمة المرضى والمراجعين.

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ضيف
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حلوة تخربون وتشتكون

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3 أيام
ام فيصل
ضيف
ام فيصل

لاوالله ينقصه كللل شي اولها ذمه وامانه والممرضات اسلوبهم زفت في زفت والدكاتره حقين النساء والولاده ماعدا الدكتور علي في الحضيييييض …ووساخه ..وشراشف تحت مايحطون والحمام ماحد ينضفه حق الطواري وحياه تشكا الى الله ..الكادر الطبي فيه مجموعه لايستحقون مكانهم بكلللل امانه

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3 أيام
المجتهد
ضيف
المجتهد

هذي واضحه انها بأيدي متعمده وعابثه بالاسره. المستشفى يقدم خدمه فوق قدرات المستشفى والعاملين وياليت يتم النظر اليه ودعمه بقوى عامله من وزاره الصحه وصحه عسير كونه يخدم شريحه كبيره من المواطنين

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3 أيام
الصريح
ضيف
الصريح

هذي واضحه انها بأيدي متعمده وعابثه بالاسره. المستشفى يقدم خدمه فوق قدرات المستشفى والعاملين وياليت يتم النظر اليه ودعمه بقوى عامله من وزاره الصحه وصحه عسير كونه يخدم شريحه كبيره من المواطنين

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3 أيام
ابو حمزه
ضيف
ابو حمزه

المستشفى جديد لكن الاهمال وقل الاهتمام والنظافه والكادر الطبي فيه سيء جدا ونظامهم فيه اذا عندك واسطه تدخل للطبيب اول واحد حتى لو رقمك في السرا ١٠٠

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3 أيام
الجنوبي
ضيف
الجنوبي

المستشفا جديد ولم يمضي وقت طويل من تاسيسه وفيما يبدولي .انه من عبث العابثيت .ولايوجد..ونضافه هيه اساس كل شي.والمستشفا .ماينقصه الا اكياس اسره …

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4 أيام


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