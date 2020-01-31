صور.. أسرّة تالفة وممزقة بمستشفى أحد رفيدة

شكا عدد من المراجعين والمرضى بمستشفى أحد رفيدة من وجود أسرّة ممزقة وتالفة داخل المستشفى.
وأظهرت مجموعة من الصور عددًا من الأسرّة التالفة والممزقة بمستشفى أحد رفيدة العام والتي قد تشكل كارثة صحية وقد تتسبب في نقل العدوى بين المرضى الذين يتم تنويمهم على هذه الأسرّة التالفة والممزقة.
وناشد المراجعون والمرضى عبر “المواطن” من الجهات المعنية ومن وزارة الصحة دعم المستشفى بأسرّة ومستلزمات حديثة لخدمة المرضى والمراجعين.
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حلوة تخربون وتشتكون
لاوالله ينقصه كللل شي اولها ذمه وامانه والممرضات اسلوبهم زفت في زفت والدكاتره حقين النساء والولاده ماعدا الدكتور علي في الحضيييييض …ووساخه ..وشراشف تحت مايحطون والحمام ماحد ينضفه حق الطواري وحياه تشكا الى الله ..الكادر الطبي فيه مجموعه لايستحقون مكانهم بكلللل امانه
هذي واضحه انها بأيدي متعمده وعابثه بالاسره. المستشفى يقدم خدمه فوق قدرات المستشفى والعاملين وياليت يتم النظر اليه ودعمه بقوى عامله من وزاره الصحه وصحه عسير كونه يخدم شريحه كبيره من المواطنين
هذي واضحه انها بأيدي متعمده وعابثه بالاسره. المستشفى يقدم خدمه فوق قدرات المستشفى والعاملين وياليت يتم النظر اليه ودعمه بقوى عامله من وزاره الصحه وصحه عسير كونه يخدم شريحه كبيره من المواطنين
المستشفى جديد لكن الاهمال وقل الاهتمام والنظافه والكادر الطبي فيه سيء جدا ونظامهم فيه اذا عندك واسطه تدخل للطبيب اول واحد حتى لو رقمك في السرا ١٠٠
المستشفا جديد ولم يمضي وقت طويل من تاسيسه وفيما يبدولي .انه من عبث العابثيت .ولايوجد..ونضافه هيه اساس كل شي.والمستشفا .ماينقصه الا اكياس اسره …
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