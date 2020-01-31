صور.. أسرّة تالفة وممزقة بمستشفى أحد رفيدة

المواطن - أحد رفيدة

شكا عدد من المراجعين والمرضى بمستشفى أحد رفيدة من وجود أسرّة ممزقة وتالفة داخل المستشفى.

وأظهرت مجموعة من الصور عددًا من الأسرّة التالفة والممزقة بمستشفى أحد رفيدة العام والتي قد تشكل كارثة صحية وقد تتسبب في نقل العدوى بين المرضى الذين يتم تنويمهم على هذه الأسرّة التالفة والممزقة.

وناشد المراجعون والمرضى عبر “المواطن” من الجهات المعنية ومن وزارة الصحة دعم المستشفى بأسرّة ومستلزمات حديثة لخدمة المرضى والمراجعين.