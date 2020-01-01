صور.. أمير مكة بالنيابة يتفقد مدرسة القيادة النسائية بالطائف

المواطن - الطائف

زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان عددًا من المواقع والمشاريع في الطائف الجديد، من ضمنها مدرسة تعليم القيادة للسيدات ومشروع المدينة الصناعية.

واطّلع سموه على مكونات مشروع الطائف الجديد وهي سوق عكاظ، المدينة الجامعية، واحة التقنية، مطار الطائف الدولي، واحة التقنية، والضاحية السكنية.

واستمع الأمير بدر من سلطان لشرح من مدير عام المرور اللواء محمد البسامي عن مكونات مدرسة تعليم القيادة للسيدات ‫الواقعة بجامعة الطائف في سيسد، والتي سيتم تشغيلها خلال يناير الحالي، وتتضمن قاعات دراسية ومعامل أجهزة محاكاة ومضمارًا للتدريب الميداني.

بعد ذلك زار أمير منطقة مكة بالنيابة موقع مشروع المدينة الصناعية بالطائف الجديد، واطّلع على ما تضمنته المرحلة الأولى من أعمال الشبكات، المياه والصرف، الكهرباء والاتصالات، وتبعد المدينة الصناعية عن وسط الطائف مسافة 35 كيلومترًا، فيما تقدر مساحتها بـ 11 مليون متر مربع.

كما وقف سموه على سير العمل في مشروع ‏طريق مطار الطائف الجديد، والذي بلغت نسبة إنجاز بنيته التحتية 70%.

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