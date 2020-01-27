صور .. الأهلي يُوقع مع طلال العبسي

وقع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ، اليوم الاثنين مع المدافع طلال العبسي نجم التعاون السابق، لمدة ثلاث سنوات وذلك بعد دخوله الفترة الحرة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر ” تويتر” صورًا من توقيع طلال العبسي للراقي بحضور أحمد الصائغ رئيس النادي.

وجاء تعاقد الأهلي مع طلال العبسي لتدعيم الصفوف الدفاعية للفريق، بعد الانتقادات التي تعرض لها المدافع محمد آل فتيل بالفترة الأخيرة.

يذكر أن العبسي كان على وشك الانتقال إلى نادي الاتحاد، ولكن السيولة المالية حالت دون ذلك؛ حيث إن إدارة الاتحاد لم تلتزم بتقديم مقدم العقد الخاص باللاعب، مما فتح الطريق أمام الأهلي للتعاقد معه من خلال عرض مادي أفضل.

وكان طلال العبسي فاز مع نادي التعاون، بلقب كأس الملك بالموسم الماضي على حساب نادي الاتحاد.