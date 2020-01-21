صور.. البسطات العشوائية بأحد المسارحة فوضى ومنظر غير حضاري

المواطن - علي مدخلي - جازان

شكا عدد من أصحاب المحلات النظامية بسوق الخضار والفواكه بمحافظة أحد المسارحة من انتشار البسطات العشوائية خارج محلات السوق تديرها عدد من العمالة الوافدة مما تسببت في خسائر فادحة لهم خاصة وأنهم يدفعون إيجارات لمحلاتهم تقارب من 2000 ريال في الشهر.

وأكد بعض أصحاب المحلات لـ”المواطن“، أن هذه البسطات يعمل كثير منها دون ضوابط ناهيك عن منظرها غير الحضاري مطالبين بالحد منها، مبينين أن غياب الرقابة وعدم المتابعة من الجهات المعنية، أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار بسطات الخضار في السوق واتساع وجودها بهذا الشكل العشوائي.

وأضافوا أن هذه البسطات تدار بأيدٍ مخالفة لأنظمة العمل أو مجهولة والفواكه والخضراوات المعروضة للبيع معظمها تالفة أو تعاني من سوء التخزين.

وقالوا إن العمالة المسيطرة على بسطات الخضار تقوم بتصريف الفائض من الخضار والفواكه المخزنة ومحاصيل الموسم الفائت من خلال أبناء جلدتهم الذين يبيعونها في بسطات الشوارع والعربات بأسعار زهيدة جداً.

عدسة “المواطن” رصدت انتشار هذه البسطات بسوق الخضار والفواكه بأحد المسارحة بشكل عشوائي مما تسببت في سيطرتها على مساحة كبيرة من مواقف السيارات لمرتادي السوق وخاصة في يوم السوق الأسبوعي بالإضافة لمنظرها الغير الحضاري.

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