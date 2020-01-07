صور.. الريال جاهز لمواجهة فالنسيا في السوبر الإسباني بجدة

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة نظيره فالنسيا في كأس السوبر الإسباني بجدة.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لتدريبات ريال مدريد اليوم بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان التي أُقيمت على ملعب نادي الاتحاد.

وحظي تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد اليوم بمتابعة كبيرة من وسائل الإعلام، فيما ظهرت علامات الجدية والتركيز على اللاعبين.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره فالنسيا، عند الساعة السابعة مساء يوم غد الأربعاء، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويواجه الفائز من مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، الفريق المتأهل من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة، والتي تُقام بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى.

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