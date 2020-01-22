صور .. الظهور الأول لـ محمد السهلاوي بتدريبات التعاون

المواطن - محمد سمعه

ظهر اللاعب محمد السهلاوي نجم نادي التعاون الجديد للمرة الأولى في تدريبات سكري القصيم، وذلك بعد الانضمام له في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي التعاون عبر تويتر صورًا للسهلاوي الذي شارك اليوم الأربعاء للمرة الأولى في تدريبات سكري القصيم بعد رحيله عن نادي الشباب.

وكان محمد السهلاوي قد أعلن أمس الثلاثاء عن توقيعه مخالصة مالية مع إدارة نادي الشباب ليرحل عن صفوفه في الميركاتو الشتوي الحالي، بعد تنازله عن كافة مستحقاته المالية في العقد.

وانضم محمد السهلاوي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من النصر، ولكنه لم يُشارك كثيرًا.

ولعب السهلاوي 11 مباراة الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس محمد السادس للأندية الأبطال، ونجح في تسجيل هدف واحد ضد شبيبة الساورة الجزائري.

تابعنا على تواصل معنا على