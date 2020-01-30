صور.. الهلال الأحمر بعسير يكرم منسوبيه المتميزين

المواطن - عسير

كرّم مدير الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير منسوبيه المتميزين من الفنيين والإداريين والإدارات والمراكز الإسعافية المتميزة للعام المنصرم ٢٠١٩م.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بعسير محمد الشهري، أن الحفل بدأ بالنشيد الوطني ثم استمع الحضور لآيات من القرآن الكريم وبعد ذلك استمعوا لكلمة مسؤول الجودة والتميز المؤسسي، ثم استمع الحضور لكلمة المتميزين.

وشاهد الحضور عرضًا مرئيًا لإحصائيات الفرع لعام ٢٠١٩ م، ثم أنصت الحضور لكلمة المدير العام لهذه المناسبة بكلمة، وبعد ذلك تم تكريم المتميزين.

وكانت الجوائز مقسمة إلى جائزة التميز (المسعف والإداري المتميز، المركز والإدارة المتميزة) حيث كان الترشيح بناء على عدد من المعايير التي أقرتها لجنة الجودة والتميز المؤسسي بالفرع، وتم خلال الحفل توزيع عدد من الجوائز المبنية على معيار (الانضباطية، الإنجاز، والعمل خارج وقت الدوام الرسمي).

وتأتي هذه الجائزة لتحفيز الموظفين لتحقيق أعلى أداء ممكن في تقديم الخدمات الإسعافية والطبية.

من جانبهم، شكر المكرّمون مدير عام المنطقة على تكريمهم وتوجيهاته التي كان لها الأثر الأكبر في تفوقهم بعد الله سبحانه وتعالى.

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