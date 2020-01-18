صور.. انفجار يستهدف متعاقدين أتراك في الصومال

المواطن - متابعة

انفجرت سيارة مفخخة، اليوم السبت، في الطريق الرابط بين مدينة أفغوي والعاصمة الصومالية مقديشو، مستهدفةً مجموعة من المتعاقدين الأتراك، حسب ما أعلنته الشرطة الصومالية.

وقال شاهد عيان إن السيارة المفخخة استهدفت متقاعدين أتراكاً في الطريق، الذي يربط العاصمة مقديشو بمدينة أفغوي، على بعد 30 كيلومتراً جنوب مقديشو.

وأضاف الشاهد أن السيارة المفخخة اقتحمت مقهى، يقع خارج مقديشو، كان عمال أتراك وصوماليون يتواجدون فيه لتناول الغداء، وفقاً لـ”العربية”.

وتابع أن سيارة مفخخة اقتحمت الحاجز الأمني للمقهى واصطدمت به، مما أدى لانفجارها موقعةً قتلى وجرحى، لم يحدد عددهم بعد.

من جهته، قال الشرطي نور علي من أفغوي لوكالة “رويترز”: “سيارة ملغومة مسرعة اقتحمت مكاناً أثناء تناول مهندسين أتراك وأفراد شرطة صوماليين الغداء”. واعتبر أنه “من السابق لأوانه جداً معرفة حجم الخسائر البشرية”.

يذكر أن في الطريق الرابط بين أفغوي ومقديشو، حيث وقع الانفجار، تجري عملية بناء تنفذها شركة تركية بتمويل قطري. ومنذ بدء عمليات بناء هذا الطريق، فإن عمال البناء وأفراد الشركة المتقاعدة أصبحوا عرضة لهجمات تنفذها “حركة الشباب”.

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