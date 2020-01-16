صور.. تحد كارلوس غصن يجتاح اليابان

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تشهد اليابان تحدياً جديداً على الإنترنت، وهو الدخول في حقيبة آلات موسيقية أو الاختباء داخل صناديق من الورق المقوى، على غرار الطريقة التي يُزعم أن رئيس فريق رينو-نيسان السابق، كارلوس غصن، هرب بها.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، وتحت وسم تحد كارلوس غصن، نشر رواد تويتر اليابانيون، صورًا لأنفسهم وهم في صندوق غيتار تارة أو صندوق من الورق المقوى تارةً أخرى.

أول من صاغ طريقة هروب كارلوس غصن كانت القناة الإذاعية اللبنانية MTV Lebanon، حيث قالت إنه اختبأ في صندوق للآلات الموسيقية وتم تهريبه من قبل مجموعة من الموسيقيين، ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال رواية مشابهة أيضًا، لكن زوجته أبلغت وكالة رويترز أن تلك الروايات خيالية.

وفي هذه الصورة، يحاول رجل الاختباء داخل حقيبة الكمان.

وهنا تحاول سيدة الجلوس في صندوق من الورق المقوى اُستخدم لتوصيل كرسي.

وانتشر التحدي أيضًا خارج مواقع الإنترنت، ففي هذه الصورة، يختبر الصحفي الترفيهي الشهير ماساكي أومورا، الأمر في إحدى حلقاته.

وانتشرت الصور الساخرة كذلك في الشوارع اليابانية، حيث كتب أحدهم على صورة ملصقة على جذع شجرة: لا يوجد كارلوس غصن في الداخل.

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