صور.. توافد جماهير الهلال والأهلي إلى ملعب الجامعة
في المباراة المؤجلة

صور.. توافد جماهير الهلال والأهلي إلى ملعب الجامعة

2020/01/07
الساعة 6:46 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

بدأت جماهير الهلال والأهلي في التوافد إلى ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، لمتابعة الكلاسيكو من المدرجات.

ويلعب الهلال والأهلي اليوم في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك لانشغال الزعيم بالمشاركة في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.

الهلال والأهلي

ونشر حساب بطولة الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول جماهير الهلال والأهلي إلى ملعب الجامعة، وسيطرت الروح الرياضية عليهم، حيث حرصوا على التقاط الصور التذكارية سويًا.

ويطمح الزعيم في استغلال عاملي الأرض والجمهور والفوز في مباراة الهلال والأهلي اليوم، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالراقي لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري.

وقبل مباراة الهلال والأهلي اليوم، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، وبفارق نقطة عن الراقي صاحب المركز الرابع من 12 لقاء.

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