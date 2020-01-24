صور.. جموع غفيرة تشيع الشهيد المنجحي في محايل

المواطن - أحمد الشهري - بحر أبو سكينة

أدى وكيل محافظة محايل المكلف أحمد بن عبد العزيز آل ملحم بحضور رئيس مركز بحر أبو سكينة سعد بن يحيى الحياني ومدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز المغلوث ومدير شرطة المحافظة العميد صالح اليزيدي وعدد من القيادات الأمنية ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة بعد صلاة ظهر اليوم بالجامع الكبير بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل صلاة الميت على رجل الأمن الرقيب أول أحمد بن علي المنجحي.

والمعروف أن الشهيد المنجحي من منسوبي شرطة محايل، وقد توفي إثر تعرضه أثناء أدائه لعمله للطعن بسلاح أبيض من قبل أحد المطلوبين في قضايا جنائية.

وعقب الصلاة قدم وكيل محافظة محايل المكلف واللواء المغلوث تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية لأسرة رجل الأمن المنجحي وأقاربه وأشقائه، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم أعرب ذوو الشهيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على تعزيتهم ومواساتهم، مؤكدين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعًا عن الدين والوطن.

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