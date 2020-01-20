صور.. حفريات عميقة وحشائش تتربص بأهالي قرية حاكمة الدغارير

المواطن - علي شيبان - جازان

أبدى عدد من أهالي قرية حاكمة الدغارير التابعة لمحافظة صامطة بجازان استياءهم من كثرة الحفريات العميقة في شوارعهم ناهيك عن المياه المتسربة في الشوارع؛ ما أدى إلى تكاثر البعوض والحشرات والزواحف السامة.

– حفريات عميقة:

وقال محمد دغريري لـ”المواطن“: إن قرية حاكمة الدغارير تعاني من كثرة الحفريات العميقة في الشوارع وذلك بسبب قدم الطبقة الإسفلتية وأصبحت هذه الحفريات العميقة تتربص بالسيارات مسببة أضراراً مادية، حيث يزداد الوضع مع هطول الأمطار الغزيرة التي تُخفي معالم هذه الحفريات، علماً أنة لا يخلو أي شارع من وجود حفريات، وقد قام أغلب المواطنين بدفنها بصبات خرسانية ولكن لا يمضي عليها وقت حتى تعود الحفريات أكبر من السابق.

– تسرب المياه:

فيما بين خالد دغريري قائلاً : إن أغلب الشوارع لا تخلو من عدم وجود مياه متسربة من الخزانات الأرضية وبعض المنازل الأمر الذي أدى إلى تجمعها في هذه الحفريات العميقة مما جعلها بيئة مناسبة لتكاثر البعوض والحشرات الضارة والزواحف السامة وأيضا كثرة الحشائش والأعشاب عند أغلب الشوارع وأصبحنا في حالة قلق وخوف وخاصة على الأطفال الصغار من ظهور أي ثعبان وحدوث أي كارثة حقيقية لا سمح الله وأيضا نعاني من تشوه بصري في عدد كبير من الشوارع.

– السفلتة والأرصفة:

فيما أضاف علي دغريري قائلاً : إن قرية حاكمة الدغارير تعاني منذ أكثر من خمس سنوات من عدم وجود سفلتة لبعض الشوارع ومدخل القرية الرئيسي لم يتم إكماله منذ أكثر من سبع سنوات وخاصة من الأرصفة، وأيضا الحزام الشمالي للقرية الذي لم يتم إكماله من عشر سنوات تقريباً.

“المواطن” بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم أمانة جازان الأستاذ عبدالعزيز الريثي والذي لم يتجاوب بالرد.

وناشد أهالي قرية حاكمة الدغارير عبر “المواطن “من الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبين بضرورة إعادة سفلتة شوارع القرية القديمة والتي لم تسفلت أسوة ببقية القرى وأيضا إصلاح الحفريات العميقة وقطع الأشجار والحشائش المجاورة للمنازل وتزيين مدخل القرية بالأرصفة مثل أغلب مداخل القرى مثمنين جهود المسؤولين في المنطقة في خدمة الوطن والمواطن وتوفير كل سبل الراحة.

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