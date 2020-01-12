صور.. رابح صقر يتألق بحفل تكريمه في ليلة صقر الأغنية الخليجية
وسط حضور جماهيري كبير

صور.. رابح صقر يتألق بحفل تكريمه في ليلة صقر الأغنية الخليجية

2020/01/12
الساعة 8:57 صباحًا
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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المواطن - تصوير: عبدالإله الخيبري

تألق الفنان رابح صقر اليوم في حفل تكريمه بموسم الرياض وأحيا حفل “ليلة صقر الأغنية الخليجية” وسط حضور جماهيري كبير.

وبدأت الليلة بعرض مقتنيات الفنان رابح صقر وبعض صوره التي ترصد مراحله الفنية وذكرياته، وكذلك عرض العود الخاص به في مزاد علني بالرياض وهو العود الذي لازمه في أعماله وألحانه منذ 2014.

ووسط حضور جماهيري كبير في مسرح محمد عبده بالبوليفارد بالرياض قدم رابح صقر مجموعة من أعماله الغنائية الشهيرة وأبرزها “وقف ودعني” و “عين الشمس” و “أبرك الساعات” و “كل آه وكل دمعة”.
ووجه رابح صقر الشكر إلى هيئة الترفيه وقال رابح صقر في ليلة تكريمه إنها ليست حفلة تكريمه فقط ولكنها ليلة الجمهور أيضا وليلة تكريم لكل فنان سعودي وليس له فقط.

 

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