صور.. سيارة عالقة بين الصخور ومدني الباحة: ليس اختصاصنا

المواطن - محمد المقصّي - الباحة

تعرض أحد المواطنين صباح يوم أمس الخميس لحادث في عقبة الملك خالد في الباحة، بعد أن علقت سيارته بصخور سقطت في الطريق.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها ” المواطن ” فإن رجل الدفاع المدني الذي حضر وقت الحادث أبلغ المواطن بأن الحادث: ” ليس من اختصاصنا”.

وبسؤال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان دايس الغامدي قال لـ ” المواطن ” فيما يخص الحوادث والاحتجازات، فيتم مباشرتها على الفور مهما كانت الظروف والأحوال الجوية، أما ما يتعلق بالمطالبات بإنشاء مركز للتدخل السريع يخضع ذلك إلى عقد لجان من جميع الجهات ذات العلاقة (الإمارة، فرع وزارة النقل، إدارة المرور، الدفاع المدني) وهي تقرر إمكانية وضع تدخل سريع من عدمه.

بدوره قال مدير عام فرع وزارة النقل المهندس مسفر المالكي لـ ” المواطن ” : “لدينا فرقة صيانة متواجدة على مدار الساعة لمباشرة الحالات الطارئة بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل إدارة الدفاع المدني وإدارة المرور”.

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