صور.. فرق الإطفاء تكافح حريق برج جدة

صور.. فرق الإطفاء تكافح حريق برج جدة

2020/01/10
الساعة 11:48 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار
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المواطن - جدة

تكافح فرق الدفاع المدني في جدة من أجل السيطرة على حريق اشتعل في أحد الأبراج على منطقة الكورنيش.

ونشر الدفاع المدني صور حريق برج جدة وعلق عليه بالقول : يباشر الآن مدني جدة حادث حريق اندلع في برج تحت الإنشاء بكورنيش جدة والفرق تكافح الحريق.

من جانبها نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة صور مكافحة حريق برج جدة وعلقت عليها بالقول : مدني جدة يباشر حريقًا اندلع في سقف برج تحت الإنشاء بكورنيش جدة، ولازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن.

وقبل قليل قالت إمارة مكة إن نسبة السيطرة على الحريق بلغت 60 % الذي اشتعل في الأدوار العليا من البرج بحسب ما أوضحته الصور المتداولة.

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نور النحلاوي
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نور النحلاوي

النار المشتعله هذه ليس برج جده

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17 ساعة


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