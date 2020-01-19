صور.. فيتور كامبيلوس يوقع عقد تدريب التعاون رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي التعاون عن توقيع المدرب البرتغالي فيتور كامبيلوس عقد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، اليوم الأحد.

ونشر حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للمدرب البرتغالي كامبيلوس أثناء توقيع العقود الرسمية وتقديمه بحضور رئيس مجلس الإدارة محمد القاسم.

ويملك فيتور كامبيلوس، صاحب الـ44 عامًا، خبرة تدريبية كبيرة، حيث سبق أن درب في المجر، كما قاد أكثر من فريق برتغالي، وهم؛ موريرينسي، فيتوريا، جيمارايش وتروفينسي.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة.

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