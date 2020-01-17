صور.. فيلانويفا في الفيحاء رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيحاء عن تعاقده رسميًا مع النجم التشيلي كارلوس فيلانويفا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر حساب نادي الفيحاء الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب فيلانويفا بقميص الفريق البرتقالي، وعلق قائلًا: “الرسام وصل”.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن عن إنهاء تعاقده مع فيلانويفا بالتراضي، لينضم النجم التشيلي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بعقد يمتد لـ6 أشهر.

ويملك فيلانويفا خبرة كبيرة، حيث لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة 3 سنوات ونصف، وكان واحدًا من أبرز لاعبيه، والأكثر صناعة للفرص في منافسات الدوري.

وتأمل جماهير نادي الفيحاء أن يُساعد فيلانويفا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، وتحسين نتائجه، لإنهاء منافسات الموسم الرياضي الحالي في مركز متقدم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة.

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