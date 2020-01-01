صور.. كأس السوبر السعودي في جدة

المواطن - مروة نبيل

نشر حساب السوبر السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء، صورًا لكأس البطولة في جدة قبل أيام قليلة من مباراة النصر والتعاون المرتقبة.

كأس السوبر السعودي

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره التعاون في كأس السوبر السعودي، مساء يوم السبت المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويخوض النصر مباراة السوبر السعودي بعد تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، فيما يلعب التعاون اللقاء بصفته بطل كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا لاستكمال الموسم الاستثنائي بالفوز على التعاون، والتتويج بكأس السوبر السعودي، فيما يطمح التعاون مصالحة جماهيره؛ وحصد اللقب، لمنح لاعبيه دفعة معنوية.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هو بطل كأس السوبر السعودي 2018 بعد فوزه على الاتحاد في المباراة التي أُقيمت في لندن.

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