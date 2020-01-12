صور.. كيف أنقذت أستراليا الحيوانات البرية بالجزر والبطاطا ؟

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

استخدمت حكومة نيو ساوث ويلز الطائرات لإطعام الآلاف من الحيوانات البرية الجائعة التي تقطعت بها السبل وسط أزمة حرائق الغابات الأسترالية، حيث أسقطت آلاف الكيلوغرامات من الجزر والبطاطا الحلوة لإنقاذها.

بدأت الخدمة الوطنية للمتنزهات والحياة البرية في نيو ساوث ويلز مؤخرًا، عملية Rock Wallaby؛ لإنقاذ الحيوانات المعرضة للخطر، وفي المجموع، أسقطوا أكثر من 2200 كغم من الخضراوات للمخلوقات.

قال وزير البيئة في نيو ساوث ويلز مات كين، إنه بينما تمكنت الحيوانات من الفرار من الحرائق، إلا أنها معرضة للموت جوعًا؛ لأن الحريق يدمر الغطاء النباتي، بالإضافة إلى تعرضها للجفاف المستمر، مما يجعل البقاء على قيد الحياة تحديًا لها.

قال السيد كين إنهم سيراقبون الأنواع المحلية؛ للتحقق من تطور حالتها كجزء من عملية التعافي بعد حرائق الغابات.

وكان الصندوق العالمي للحياة البرية قدر أن نحو 1.25 مليار من الحيوانات قد ماتت، إما بشكل مباشر أو غير مباشر من حرائق الغابات في جميع أنحاء أستراليا، وتشمل هذه الخسارة المفجعة الآلاف من الكوالا الثمينة على الساحل الشمالي الشرقي لنيو ساوث ويلز، بالإضافة إلى الأنواع الأخرى الشهيرة مثل الكنغر والكلاب والكوكتوس.

وفي هذه الأثناء، تستخدم منظمة حيوانات أستراليا الخيرية الطائرات لنقل الإمدادات الغذائية للحيوانات البرية المصابة والمحترقة.

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