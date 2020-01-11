صور.. لقطات من تدشين فعاليات مهرجان محايل الشتوي

المواطن _أحمد الشهري _محايل

دشن وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبدة مهرجان محايل الشتوي ” محايل أدفا 1441هـ في نسخته الثالثة عشرة، الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة، وتجول وكيل الإمارة المكلف بجادة محايل والتي اشتملت على ركن الأسر المنتجة، ومجلس الطيبين، ومعرض جمعية رعاية المعاقين، فيما اطلع وكيل الإمارة المكلف على ركن الأحوال المدنية مستمعاً لشرح من مدير الأحوال يحيى الشهري عن الخدمات التي يقدمها المكتب خلال فعاليات المهرجان.

وألقى وكيل محافظ محايل المكلف أحمد بن عبدالعزيز آل ملحم كلمة بهذه المناسبة أكد من خلالها أن مهرجان محايل الشتوي الذي يحمل عنوان ” محايل أدفأ 1441هـ “، حظي بالدعم غير المحدود من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، مشيراً إلى الاستعدادات التي بذلت من لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة لتنظيم المهرجان حتى تم إخراجه بهذه الصورة المميزة لخدمة زوار المهرجان من داخل المحافظة وخارجها.

وأبان أن المهرجان يشهد عدداً من الفعاليات المتنوعة الأخرى ومنها معارض الأسر المنتجة، ورياضة الهايكنج السعودي، ومعرض جمعية رعاية المعاقين، والنباتات العطرية، كرنفال السيارات، مجلس الطيبين، وليلة الصداقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفعاليات الأسرة والطفل، إضافة إلى مشاركة الفرق الشعبية.

وفي ختام كلمته شكر وكيل إمارة عسير المكلف على حضوره وتشريفه للحفل، كما شكر مديري الإدارات الحكومية والأمنية والأهالي والإعلاميين على جهودهم التي أسهمت في نجاح افتتاح مهرجان المحافظة.

فيما شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن مهرجان محايل، ثم ألقيت قصيدة نبطية للشاعر أحمد المنجحي. ثم شارك فريق البيارق السعودية بالهايكنج السعودي النسائي بلوحه فنية بعنوان ” حلم طفلة ” نالت استحسان الحضور. وفي نهاية الحفل قدم أوبريت وطني من أداء الفنان ” رامي عبدالله ” ومشاركة فرقة عسير.

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