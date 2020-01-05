ماركو مارين يخضع للفحوصات في الأهلي

المواطن - محمد سمعه

ظهر اللاعب الألماني ماركو مارين صفقة الأهلي الجديدة في الفحوصات الطبية بالنادي اليوم، وذلك تمهيدًا للتعاقد معه بشكل نهائي في حال تجاوز الفحوصات.

وتعاقد النادي الأهلي مبدئيًا، اليوم الأحد، مع اللاعب الألماني ماركو مارين صاحب الـ30 عامًا قادمًا من نادي ريد ستار الصربي.

وأعلن الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر ” تويتر” عن تعاقد النادي المبدئي مع مارين كصانع لعب، حيث سيتم الإعلان النهائي عن الصفقة بعد اجتياز الفحوصات الطبية.

جدير بالذكر أن الأهلي يسعى إلى التعاقد مع صفقات قوية، وذلك من أجل المنافسة على لقب الدوري والكأس بشكل قوي بالموسم الحالي.

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