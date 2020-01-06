صور متداولة .. حقيقة فوز الأهلي على الهلال 12-0

المواطن - محمد سمعه

تداول جمهور الكرة السعودية عبر تويتر اليوم الاثنين صورًا تتحدث عن فوز تاريخي سابق للأهلي على الهلال بنتيجة 12-0 وذلك قبل لقاء الفريقين غدًا الثلاثاء بالجولة الـ11 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الصور المتداولة لاستفزاز الجماهير الهلالية

وجاءت الصور وذلك من أجل استفزاز الجماهير الهلالية قبل المواجهة المرتقبة غدًا.

وبالعودة إلى أصل القصة، يتبين أن نادي الهلال المقصود من هذه الهزيمة هو نادي الهلال البحري وليس الهلال بطل آسيا 2019، كما أن فريق الهلال البحري حاليًا يُسمى بنادي الربيع.

وسبق لفريق الهلال بطل آسيا أن فاز على الأهلي في الدوري السعودي بنتائج عريضة، كان آخرها الفوز على الأهلي بنتيجة 4-3 في 21 ديسمبر من عام 2018 في ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

التشكيل المتوقع للفريقين

ومع تأكد غياب اللاعب سعيد المولد عن صفوف الأهلي، سيكون التشكيل المتوقع للراقي مكونًا من ” ياسر المسيليم، محمد آل فتيل، لوكاس ليما، محمد خبراني، يزيد البكر، عبدالفتاح عسيري، يوسف بلايلي ساريتش، جوزيف دي سوزا، السومة، دجانيني تافاريس”، كما يغيب عن صفوف الراقي الحارس محمد العويس المصاب بكسر في عظمة الوجه منذ شهر نوفمبر الماضي.

من ناحية أخرى، تُوجد احتمالية حول إمكانية غياب اللاعب سلمان الفرج عن مواجهة الأهلي ففي حال غيابه سيكون تشكيل الهلال المتوقع مكونًا من ” عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، ياسر الشهراني، حسن كادش، محمد كنو، جوستافو كويلار، سالم الدوسري، أندري كاريلو، سيباستيان جيوفنكو، الفرنسي بافيتيمبي غوميز”، كذلك يواجه المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو احتمالية الغياب بنسبة كبيرة عن مواجهة الأهلي، بسبب إصابته العضلية التي تعرض لها في مباراة الفيصلي يوم الجمعة الماضية بكأس الملك.

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