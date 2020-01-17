صور.. محلات السوق الشعبي بالدرب تبيع الأغذية وسط القاذورات

المواطن – فهد القحطاني - الدرب

في ظل غياب الرقابة من الجهات المسؤولة عن الأسواق والمحلات، تعمدت عمالة وافدة تعمل في محلات بيع الأغذية ومنتجات أخرى بالسوق الشعبي بمحافظة الدرب البيع وعرض مبيعاتهم على البسطات الأرضية التي تعج بالقاذورات والأوساخ المنتشرة تحت البسطات وبين الممرات والتي تنشأ البكتيريا فيها نتيجة تجمع هذه الأوساخ.

“المواطن” رصدت عدة صور لهذه الملاحظات على أمل أن تتدخل الجهات المسؤولة وتبادر بتصحيح الوضع البيئي والصحي داخل هذا السوق الشعبي وتطبيق معايير الجودة التي فرضتها الأنظمة. وأوضحت الصور عدم اهتمام الباعة بتنظيف المعروضات أو رفع بعض المواد الغذائية المرمية على الأرض التي قد يصيبها الضرر وتضر بصحة المستهلك.

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