صور مخيفة.. حرائق غابات أستراليا من أقمار ناسا الصناعية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

رصدت الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا حدوث أكثر من مليون حريق في جميع أنحاء أستراليا منذ بداية سبتمبر حيث حددت أقمار ناسا النقاط الساخنة النشطة من خلال قياس انبعاثات الأشعة تحت الحمراء، وحرائق هذا العام من شأنها قلب النظم الإيكولوجية للغابات التي تساعد في دعم إمدادات المياه للمناطق الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، مثل سيدني وملبورن.

ويقول الخبراء: إن التغير المناخي الذي يسببه الإنسان يجعل الحرائق تدوم لفترة أطول، ويزداد حجمها ويظهر لها سلوك عنيف، وفي السنوات الأخيرة، اشتعلت الحرائق في جميع أنحاء كاليفورنيا والأمازون، مما أسفر عن مقتل المئات من الناس ودمار ملايين الأفدنة.

والمركبات الكيميائية غير المرئية الناجمة عن الحرائق تنتقل عبر الهواء عبر نصف الكرة الجنوبي، واكتشف قمر صناعي لتلوث الهواء تديره وكالة ناسا، مستوياتٍ متزايدةً من أول أكسيد الكربون، والذي يمكن أن يسمم الأشخاص الذين يستنشقونه أكثر من اللازم.

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