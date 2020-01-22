صور مذهلة تظهر المعني الحقيقي للصداقة!

المواطن - متابعة

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، مجموعة من الصور المذهلة، التي التقطت في مختلف أنحاء العالم، لتنقل لنا ما تعنيه الصداقة الحقيقية، في الثقافات والأجيال المختلفة، حتى عند الحيوانات.

نجحت 50 صورة رائعة في الوصول إلى مسابقة ” Agora’s Friends 2020″، الخاصة بالتصوير، والتي يحصل الفائز بها على مبلغ 1000 دولار.

وقال أوكتافي رويو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لأغورا، إن الصداقة مفهوم عالمي يمكن إدراكه بطرق مختلفة، حسب ثقافتنا ومعتقداتنا وتجاربنا الحياتية.

وأضاف أنهم في أغورا يرون الصداقة بطرق غير محدودة، ولكنهم يعرفون أيضا أن هناك أشياء مشتركة بين جمع أنواع الصداقة، وهي الحب والثقة والدعم.

وتشمل اللقطات الرائعة المدرجة في القائمة صورة لابن يعتبر والده صديقه المقرب، حيث ظهرا في الصورة وهما يتشاركان اللعب بالطائرات عند غروب الشمس، وصورة لمجموعة من الأصدقاء في حفلة شواء على الشاطئ.

وهناك من بين الصور أيضًا صورة لزوجين متزوجين حديثاً يقفان بالقرب من الشاطئ، وهناك صورة لأصدقاء يركضون، وصورة لعجوز يعتبر حصانه هو صديقه المقرب، وصورة لاثنين من الحلزون يساعدان بعضهما لتخطي الصخر.

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