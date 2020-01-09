صور.. ملك الأردن يقلد ابنته الأميرة سلمى جناح الطيران

صور.. ملك الأردن يقلد ابنته الأميرة سلمى جناح الطيران

2020/01/09
الساعة 2:51 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

قلد ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابنته الأميرة سلمى جناح الطيران بعد اجتيازها دورة متخصصة.

ونشر الديوان الملكي في الأردن صورة التتويج وعلق عليها بالقول: عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يقلد بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، جناح الطيران بعد اجتيازها دورة الطيران ومتطلبات الحصول عليه في الأردن.

وقد تم تداول الصور على نطاق واسع عبر مواقع التواصل في الأردن وعدد من الدول العربية.

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