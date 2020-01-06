صور من انطلاق المرحلة الثانية لـ رالي داكار السعودية 2020

المواطن - محمد سمعه

أعلنت الهيئة العامة للرياضة اليوم الاثنين عن انطلاق المرحلة الثانية من رالي داكار السعودية 2020.

وذكر الحساب الرسمي للهيئة عبر ” تويتر” أن تحدي المرحلة الثانية سيبدأ من الوجه إلى نيوم حيث تبلغ المسافة 393 كيلو مترًا حيث سيكون مخصصًا لفئة الدرجات.

وفي سياق آخر، يتصدر حاليًا السائق السعودي يزيد الراجحي صدارة ترتيب المرحلة الثانية من رالي داكار السعودية 2020 ” الوجه – نيوم”.

وحقق السائق الليتواني فايدوتاس زالا فوزًا مفاجئًا في المرحلة الأولى من رالي داكار السعودية 2020 في فئة السيارات، التي انطلقت أمس الأحد من منطقة مستورة شمالي مدينة جدة وانتهت في الوجه شمال غربي المملكة بمحاذاة ساحل البحر الأحمر.

واستفاد زالا من بعض العقبات والمصاعب التي تعرض لها عدد من منافسيه، لينهي المرحلة الأولى الخاصة التي امتدت لمسافة 319 كيلومترًا في زمن قدره 03:19:04 ساعة. وحل السائق الفرنسي المخضرم ستيفان بيتر هانسل ثانيًا، متأخرًا بفارق 00:02:14 ، ومتقدمًا على الإسباني كارلوس ساينز صاحب المركز الثالث، الذي أنهى السباق في 03:21:54 ساعة ليسيطر فريق ميني على المراكز الثلاثة الأولى في فئة السيارات.

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