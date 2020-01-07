صور وفيديو.. فالنسيا يستعد لمواجهة الريال على ملعب الاتحاد
في كأس السوبر الإسباني

صور وفيديو.. فالنسيا يستعد لمواجهة الريال على ملعب الاتحاد

2020/01/07
الساعة 9:39 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته لمباراة ريال مدريد ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا ومقطع فيديو لتدريبات فالنسيا اليوم التي أُقيمت على ملعب نادي الاتحاد، وظهرت علامات الجدية والتركيز على اللاعبين.

ويلعب فالنسيا ضد ريال مدريد، عند الساعة السابعة مساء يوم غد الأربعاء، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويواجه الفائز من مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد، الفريق المتأهل من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة، والذي يُقام بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى.

 

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