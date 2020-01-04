صور وفيديو .. لقطات من تتويج النصر بـ كأس السوبر السعودي

المواطن - محمد سمعه

تُوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للمرة الأولى بلقب كأس السوبر السعودي، اليوم، على حساب فريق التعاون بنتيجة 5/ 4، بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد التعادل بنتيجة 1/ 1 في الوقت الأصلي.

وتسلّم نجوم نادي النصر، لقب كأس السوبر السعودي من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وأنهى نادي التعاون الشوط الأول أمام النصر متقدمًا بهدف دون رد، سجله اللاعب الكاميروني تاوامبا في الدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول.

وتمكن حمد الله من تسجيل هدف التعادل للنصر بعد اختراق مميز لدفاعات نادي التعاون ليسجل الهدف بالدقيقة الثامنة والخمسين، ويُبقي على حظوظ النصر في المنافسة على لقب السوبر السعودي.

وانتهى الشوط الثاني من الوقت الأصلي بالتعادل 1/ 1، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمت اللقب لصالح فريق النصر.

ودخل النصر السجل الذهبي لأبطال كأس السوبر بعد الفوز على التعاون، كما نجح في فك العقدة والفوز بلقب السوبر بعد أن خسر الفرصة في التتويج باللقب مرتين عامي 2014 و 2015، أمام ناديي الشباب والهلال على التوالي.

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