صور.. 400 جريح في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بلبنان

المواطن - متابعة

مع دخول حركة الاحتجاج غير المسبوقة في لبنان شهرها الرابع، شهد وسط بيروت السبت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، أوقعت مئات الجرحى من الطرفين، فيما لا تزال القوى السياسية عاجزة عن تشكيل حكومة تهدئ غضب الشارع.

وارتفعت حصيلة الجرحى بحسب الدفاع المدني إلى حوالي 400 جريح في الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن في لبنان السبت.

وقال الصليب الأحمر في لبنان إن الصدامات التي وقعت بين متظاهرين وقوى الأمن في محيط البرلمان اللبناني ظهر السبت. واستخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين ردوا برشق الشرطة الموجودة في المكان بالحجارة.

وانطلقت عند الثانية بعد الظهر مسيرات من نقاط عدة في بيروت تحت عنوان “لن ندفع الثمن”، احتجاجاً على التأخير في تشكيل حكومة تضع حداً للانهيار الاقتصادي. وقبل وصولها إلى وسط بيروت، حيث أقفلت قوات الأمن مدخلاً مؤدياً إلى مقر البرلمان بالعوائق الحديد، بادرت مجموعة محتجين إلى مهاجمة درع بشري من قوات مكافحة الشغب.

وأقدم هؤلاء، وفق مشاهد حية بثتها شاشات التلفزة المحلية، على رشق قوات الأمن بالحجارة ومستوعبات الزهور. كما عمد عدد منهم إلى اقتلاع أشجار فتيّة وإشارات السير من الشارع ومهاجمة عناصر الأمن مباشرة بها.

وعالجت فرق الصليب الأحمر اللبناني، وفق ما قال متحدث باسمها لفرانس برس، 140 مصاب على الأقل من الطرفين، تم نقل 40 منهم إلى المستشفيات.

وأفادت قوى الأمن الداخلي عن إصابات في صفوفها، قالت إن “بعضهم عولج ميدانياً والبعض الآخر نُقل إلى المستشفيات”.

وذكرت في تغريدة أنه “يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب”.

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