صوماليا يكشف سبب رحيله عن الشباب

المواطن - مروة نبيل

كشف البرازيلي صوماليا سبب رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلق صوماليا على رحيله قائلًا: “أخبرني منسق إدارة الكرة بأن النادي يرغب بالتعاقد مع لاعب جديد، وبالتالي انتهت علاقتي مع الشباب من طرف النادي، وليس من طرفي”.

وشدد النجم البرازيلي على أن أسلوب اللعب سبب رحيله، وقال خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “تغير تكتيك الفريق في هذا الموسم لا يتناسب معي، وهو ما صعب علي طريقة اللعب”.

وأضاف صوماليا: “تدربت مع الفريق لمدة 6 أشهر دون وجود اسمي في قائمته، وأتذكر في مايو من العام الماضي أن إدارة النادي أبلغتني رغبتها باستمراري مع الفريق في الموسم الحالي”.

وكان نادي الشباب قد تعاقد مع البرازيلي صوماليا صيف عام 2018 لمدة موسمين، قبل أن يعلن فك الارتباط بالتراضي بين الطرفين قبل عدة أيام.

تابعنا على تواصل معنا على