ضبط أربع شاحنات حطب وفحم في عسير

ضبط أربع شاحنات حطب وفحم في عسير

2020/01/16
الساعة 3:40 مساءً
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المواطن - حسن عسيري - أبها 

تمكنت فرق مراقبة الغابات التابعة لخدمات وحدة البيئة والمياه والزراعة بمركز قنا والبحر من ضبط ثلاث شاحنات محملة بالحطب. وكذلك تم ضبط مركبة رابعة من نوع دينا محملة بالفحم المحلي من قبل مكتب الوزارة بمحافظة رجال ألمع.
وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير م. غانم الجذعان على أهمية تكاتف ومواصلة الجهود لمحاربة هذه الظاهرة، مضيفا أن عمليات الملاحقة مستمرة من قبل الفرق الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين.
وأوضح أنه تم حجز ومصادرة الكميات المضبوطة وسيتم استكمال إيقاع العقوبات اللازمة بحق المخالفين حسب النظام.
وتشدد وزارة البيئة والمياه والزراعة على منع ونقل الحطب والفحم المحلي حفاظا على الغطاء النباتي وتنميته.

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العسيري
ضيف
العسيري

تم مصادرتها… إلى أين؟ إلى احواش خاصه مغلقه؟ ام إلى إحدى المزارع ذات البيوت المحميه وبيوت الشعر؟؟؟؟ يحتاج المواطن واصحاب الحطب ان يعرفوا كيفية مصادرها بصوت والصوره

أعجبني2لم يعجبني  رد
7 ساعة
العسيري
ضيف
العسيري

تم مصادرها… إلى أين؟ إلى احواش خاصه مغلقه؟ ام إلى إحدى المزارع ذات البيوت والمحميه وبيوت الشعر؟؟؟؟ يحتاج المواطن واصحاب الحطب ان يعرفوا كيفية مصادرها بصوت والصوره

أعجبني1لم يعجبني  رد
7 ساعة


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