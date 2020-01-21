ضبط زوجين نشرا فيديو لهما يتنافى مع الآداب العامة
بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية في الكويت

ضبط زوجين نشرا فيديو لهما يتنافى مع الآداب العامة

2020/01/21
الساعة 8:51 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الداخلية في الكويت، ضبط زوجين قاما بأفعال تتنافى مع الآداب العامة وتصويرها بمقطع فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الداخلية الكويتية في تغريدة لها عبر تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: قطاع الأمن الجنائي قام بضبط زوجين قاما بأفعال تتنافى مع الآداب العامة وتصويرها بمقطع فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وتحويلهما لجهة الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وشددت الداخلية على أن المؤسسة الأمنية ستتصدى بكل حزم لكل من يخالف القانون أو الآداب العامة.

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