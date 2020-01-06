ضبط شخصين في بحر أبو سكينة بحوزتهما 9 مستوعبات مسكر
ضُبط معهما 110 حبات يشتبه أن تكون كبتاجون

ضبط شخصين في بحر أبو سكينة بحوزتهما 9 مستوعبات مسكر

2020/01/07
الساعة 1:43 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - أحمد الشهري - بحر أبو سكينة

تمكنت الفرق الأمنية بمخفر شرطة مركز بحر أبو سكينة، التابع لمحافظة محايل، أمس الاثنين، من القبض على شخصين من الجنسية الإثيوبية وبحوزتهما 9 مستوعبات مملوءة بمادة العرق المسكر.

كما ضبطت الفرق الأمنية بحوزة الشخصين 110 حبات يشتبه أن تكون من حبوب الكبتاجون المخدر، وقطعًا يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر.

وتحفظت الفرق الأمنية على الشخصين، كما تم تحريز المضبوطات وتسليمها إلى مركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية حسب الاختصاص.

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