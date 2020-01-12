ضبط 1167 مخالفة عدم توفر دواء بصيدليات المملكة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن زيارة أكثر من 5800 صيدلية في جميع مناطق المملكة، وضبط 1167 مخالفة عدم توفر دواء، و143 مخالفة صرف مضاد حيوي بدون وصفة طبية.

وأكدت الصحة في تغريدة لها عبر تويتر أنه تم إحالة المخالفين إلى لجان المخالفات لتطبيق العقوبات حسب الأنظمة الصحية المتبعة، ولا تزال الحملة الرقابية مستمرة.

وأطلقت الصحة بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء قبل أسبوعين حملة رقابية بهدف التأكد من توفر الأدوية والالتزام بعدم صرف المضاد الحيوي بدون وصفة طبية في الصيدليات بجميع مناطق المملكة، حاثةً الجميع الإبلاغ عن المخالفات على الرقم 937.

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