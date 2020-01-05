رفعوا صوت الموسيقى وأشعلوا النار فضبطتهم شرطة منطقة مكة

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة عن ضبط 22 مخالفة ذوق عام خلال الأيام الماضية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 4/ 8/ 1440هـ، قد جرى خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية ضبط 22 مخالفة.

ولفت إلى أن المخالفات شملت رفع صوت الموسيقى داخل أحياء سكنية، وإشعال النار في أماكن غير مسموح بها في حدائق وأماكن عامة، حيث تم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم وجميعهم من الرجال.

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