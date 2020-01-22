ضربة قاضية من تشيلسي لحارسه بعد مباراة أرسنال

المواطن - محمد سمعه

أصبح المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، يُفكر في بيع الحارس الإسباني كيبا؛ وذلك بسبب أخطائه المتكررة وهبوط مستواه بالفترة الأخيرة.

وأخطأ كيبا في مباراة تشيلسي وأرسنال بالدوري الإنجليزي، أمس الثلاثاء، حيث منح الأرسنال فرصة إحراز هدف التعادل عبر اللاعب الإسباني هيكتور بليرين؛ مما جعل المباراة تنتهي بالتعادل 2/ 2 بعدما كان تشيلسي متقدمًا بثنائية لهدف.

وأبدى لامبارد استياءه الشديد من أداء كيبا في لقاء الأمس ضد الأرسنال، حيث أشار في تصريحاته إلى ضرورة التركيز على أداء كيبا بالفترة المقبلة، مُلحمًا في الوقت ذاته إلى وجود نية من البلوز لضم حارس آخر.

وكان كيبا انضم لصفوف تشيلسي في صيف 2018 قادمًا من صفوف نادي أتلتيك بلباو الإسباني بعد رحيل البلجيكي تيبو كورتوا لـ ريال مدريد الإسباني.

والتحق كيبا بصفوف تشيلسي في صيف 2018 مقابل 80 مليون يورو؛ ليكون الحارس الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي وتاريخ كرة القدم.

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