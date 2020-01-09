ضمك يتعاقد مع عبدالله خطاب

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ضمك عن تعاقده رسميًا مع عبدالله خطاب لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان المهاجم عبدالله خطاب صاحب الـ25 عامًا، يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم قبل الانتقال رسميًا إلى ضمك.

وكان نادي ضمك قد أعلن بالأمس عن ضم صفقتين بشكل رسمي، وهم؛ الجناح الجزائري إبراهيم الشنيحي، ومواطنه حارس المرمى مصطفى زغبة.

وتسعى إدارة نادي ضمك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين في الميركاتو، أملًا في الظهور بشكل جيد وتحسين النتائج خلال الفترة المقبلة.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، حيث نجح في الفوز مرتين والتعادل مرة، وخسر 10 لقاءات.

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