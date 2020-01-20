ضمك يتعاقد مع محمد محسن رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ضمك عن تعاقده- رسميًّا- مع محمد محسن؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويُجيد محمد محسن، صاحب الـ31 عامًا، اللعب في مركز الجناح الأيمن؛ ما دفع إدارة نادي ضمك لضمه في الميركاتو الحالي، في إطار دعمها للفريق الأول؛ أملًا في تعديل أوضاعه وتحسين النتائج.

وكان نادي التعاون قد أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن موافقة الإدارة على انتقال محمد محسن لنادي ضمك، وتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة، وشكره على الفترة التي مثل فيها الفريق.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، والخسارة في 10 لقاءات.

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