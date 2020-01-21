ضمك يدعم خط وسطه بالتونسي بلال السعيداني

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ضمك عن تعاقده رسميًا مع لاعب وسط السيلية القطري، بلال السعيداني لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وجاء تعاقد ضمك مع التونسي الدولي بلال السعيداني بناء على رغبة المدير الفني الجزائري نور الدين بن زكري، الذي يرغب في تدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة، أملًا في تحسين النتائج.

وتُعتبر صفقة بلال السعيداني هي الخامسة التي يحسمها نادي ضمك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث وقع مخالصة مالية مع 6 لاعبين أجانب و3 محليين.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، والخسارة في 10 لقاءات.

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