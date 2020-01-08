ضمك يضم مصطفى زغبة رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ضمك، اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًا مع الحارس الجزائري مصطفى زغبة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي.

وجاء تعاقد نادي ضمك مع الحارس الجزائري مصطفى زغبة حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي في صفقة انتقال حر، بعد تسلمه مخالصة مالية من فريق الوحدة.

وكان مصطفى زغبة صاحب الـ30 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من وفاق سطيف الجزائري.

وتسعى إدارة نادي ضمك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، أملًا في انتشاله من الأزمة الحالية وتحسين نتائجه.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط فقط من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء، والخسارة في 10 مواجهات.

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