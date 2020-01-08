ضمك يُعزز صفوفه بالجزائري الشنيحي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ضمك عن تعاقده مع النجم الجزائري إبراهيم الشنيحي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح حساب نادي ضمك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء، عن توقيع الإدارة رسميًا مع إبراهيم الشنيحي صاحب الـ29 عامًا، لتدعيم الجانب الهجومي في الفريق.

وسبق أن لعب إبراهيم الشنيحي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح منذ صيف 2018 وحتى يناير عام 2019، كما مثل الإفريقي التونسي ومولودية العلمة الجزائري.

وتسعى إدارة نادي ضمك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين في الميركاتو الشتوي الحالي، أملًا في تحسين النتائج والاستمرار في دوري المحترفين.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط.

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