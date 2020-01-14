ضمك يُنهي تعاقده مع بابكر سار

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ضمك عن فسخ عقده مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، السنغالي بابكر سار، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح حساب نادي ضمك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الإدارة أنهت التعاقد بالتراضي بين الطرفين، اليوم الثلاثاء، وتمنت التوفيق للاعب بابكر سار في المرحلة المقبلة.

وكان نادي ضمك قد تعاقد مع بابكر سار، صاحب الـ28 عامًا، صيف عام 2019، قادمًا من صفوف فريق إنيسي الروسي، وخاض 15 مباراة مع الفريق الضمكاوي، ولم ينجح في التسجيل أو صناعة أي هدف.

ويتذيّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، والخسارة في 10 مواجهات.

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