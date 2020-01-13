ضمك يُنهي عقد جورجي فيليبي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ضمك عن فسخ عقده مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي جورجي فيليبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح حساب نادي ضمك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الإدارة أنهت التعاقد بالتراضي بين الطرفين، اليوم الاثنين، وتمنت التوفيق للاعب جورجي فيليبي في المرحلة المقبلة.

وكان نادي ضمك قد تعاقد مع المدافع جورجي فيليبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وشارك معه في 13 مباراة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في تسجيل هدفين.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط.

تابعنا على تواصل معنا على