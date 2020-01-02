ضوابط تسجيل السعودية المتزوجة من أجنبي في حساب المواطن

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه بإمكان الزوجة السعودية التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وإضافة الزوج كتابع ولا بد من إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية أو عقد النكاح.

ولفت حساب المواطن خلال رده على استفسار في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، إلى أنه في حال وجود أبناء لا بد من إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة.

وفي سياق متصل، شدد البرنامج على ضرورة الإفصاح عن السجلات التجارية حتى المتوقفة منها بالقول: في حال وجود سجل تجاري لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري)، وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ ،وسيتم احتسابه من ضمن دخل الأسرة.

ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة التالية من دعم حساب المواطن يوم التاسع من الشهر الجاري بدلًا من اليوم العاشر الذي يتصادف مع إجازة نهاية الأسبوع.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 27 استحقاق شهر فبراير المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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