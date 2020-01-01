طبيب واحد لمعالجة مرضى ناوان بالباحة!

المواطن - محمد المقصّي - الباحة

يعاني مركز ناوان من نقص الخدمات، ومن أهمها الصحة، حيث يبلغ عدد الملفات المسجلة في مركز صحي ناوان 5862 ملفًا لجميع الفئات وعدد الزائرين للمركز يفوق الـ70% من سكان المركز.

وطالب شيخ قبيلة آل سعد بناوان، الشيخ عائض بن عوض الزهراني، في تصريحات إلى “المواطن“، بالنظر في الإهمال الكبير والتقصير ونقص الكوادر في مركز صحي ناوان، فالمركز لا يوجد به قسم طوارئ يعالج الحالات العاجلة والطارئة، خصوصًا في مثل هذه الأيام لكثرة خروج العقارب والثعابين، كما طالب بتأمين طبيب مناوب لمدة 24 ساعة يحضر للمستوصف عند الطلب.

طبيب واحد للجميع!

كما شكا من عدم وجود طبيبة نساء تعالج الفتيات والنساء، حيث إنه بعد مغادرة الطبيبة السابقة لم يتم تعويضها ببديلة منذ ما يقارب العام، مضيفًا: هل هذا يعقل يا وزارة الصحة، اتقوا الله فينا فالأهالي الآن رجال ونساء يراجعون لدى طبيب واحد يكشف عليهم جميعًا مما يتسبب في زحام وتأخير.

كما تحدث عقيل الزهراني إلى “المواطن” وأكد أن مدير المركز تفهم الشكوى وأفاد بأن الأمر فوق مستوى المركز، ويتوجب على الأهالي رفع شكواهم ومطالباتهم إلى الجهات المختصة، وقد خصص رقم للمطالبة بالخدمات الصحية.

وفي ذات السياق تناولت “المواطن” بتاريخ 14/ 6/ 2019م معاناة الأهالي بعدم وجود طبيبة للمركز تحت عنوان “طبيب واحد يعالج النساء والرجال في مركز صحي ناوان الباحة”، وكان رد المتحدث الرسمي لصحة الباحة بأنه “جاري العمل على توفير بديلة في حال التوفر”.

متحدث صحة الباحة يرد:

في المقابل، قال ماجد الشطي متحدث صحة الباحة: إن مركز صحي ناوان يعتبر أحد المراكز الصحية التي يتوفر فيها جميع الخدمات الصحية على مستوى المراكز الصحية، حيث يتوفر فيه عدد طبيبين وكادر تمريضي مدرب على التعامل مع الحالات الإسعافية والطوارئ، بالإضافة إلى صيدلية يتوفر فيها جميع الأدوية الأساسية حسب قائمة المراكز، واللقاحات والأمصال للأطفال وللدغات العقارب والثعابين، ويتوفر فيه عيادة أسنان ووحدة مختبر، ووحدة أشعة، كما يتوفر فيه إسعاف مجهز لنقل الحالات إلى المستشفى الطرفي مستشفى المخواة العام أو مستشفى المظيلف، وأيضًا فريق طوارئ تحت الاستدعاء للحالات الطارئة والإسعافية بعد نهاية الدوام الرسمي بما فيها يوما الجمعة والسبت.

ولفت إلى أن المركز يبعد ما يقرب من 15 كم عن مستشفى المظيلف وما يقرب من 50 كم عن مستشفى المخواة العام.

وبالنسبة إلى الطبيبة، فأوضح أنها تقدمت باستقالتها، وهذا المركز ضمن أولويات الشؤون الصحية لدعمه بطبيبة من الكادر الجديد متى توفر لهم ذلك، متابعًا أنه سيتم دعمه بطبيبة في أقرب وقت.

أما ما يتعلق بتشغيل المركز على مدار الساعة فسيتم النظر في ذلك متى توفر الكادر الصحي اللازم لتشغيله، مع تأكيده على وجود فريق مناوب تحت الاستدعاء للتعامل مع الحالات الطارئة وأيضًا لقربه من مستشفى المظيلف.

وأكد أن هذا المركز مبنى حكومي قديم وهو مدرج ضمن القائمة المرسلة للوزارة لاستبداله بمبنى حكومي أكثر حداثة أو ترميمه بشكل كامل.

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