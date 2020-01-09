طرح تذاكر مباراة النصر والاتحاد
ضمن منافسات الجولة الـ14

طرح تذاكر مباراة النصر والاتحاد

2020/01/09
الساعة 6:17 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن العالمي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن طرح تذاكر مباراة النصر والاتحاد اليوم.

النصر والاتحاد

ويلعب النصر والاتحاد على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة النصر والاتحاد كالتالي؛ 30 ريالًا الموحدة للأفراد والعائلات، 600 ريال منصة عائلات، و800 ريال منصة أفراد، على أن يكون البيع في متجر النادي الرسمي.

ويسعى العالمي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والفوز في مباراة النصر والاتحاد غدًا، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بالعميد لتحقيق نتيجة إيجابية، لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج.

وقبل مباراة النصر والاتحاد غدًا، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يقع العميد في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

 

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