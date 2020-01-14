طرح تذاكر مباراة الوحدة ضد الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الوحدة عن طرح تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة ضد الأهلي، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الوحدة ضد الأهلي:

ويلعب الوحدة ضد الأهلي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة، مساء يوم السبت المقبل.

وكشف حساب نادي الوحدة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أسعار تذاكر مباراة الوحدة ضد الأهلي وجاءت كالتالي؛ 30 ريالًا الموحدة أفراد وعائلات، 200 ريال المنصة الفضية و400 ريال المنصة الذهبية.

وأوضح أن بيع تذاكر مباراة الوحدة ضد الأهلي المقبلة سيكون عبر منصة الوحدة الإلكترونية alwehdaeticket.sakb.net، مشيرًا إلى أن عملية البيع مستمرة حتى يوم مواجهة الفريقين.

ويطمح الوحدة في استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز في مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يسعى الأهلي لخطف بطاقة التأهل ومصالحة الجماهير بعد تذبذب نتائجه هذا الموسم.

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